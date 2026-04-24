Стали известны причины таинственной пропажи семьи Усольцевых

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

17 апреля группа спасателей снова отправилась в район исчезновения туристов. Специалисты провели облет местности с помощью беспилотников, а также обследовали район на снегоходах. Операция длилась три дня. За это время удалось осмотреть 120 километров тайги. Однако поиски снова результатов не дали.

Специалисты пытаются выяснить причины таинственной пропажи Усольцевых, ведь это является ключом к разгадке всей истории. Так, эксперт по выживанию в дикой природе Олег Тайга уверен, что главная ошибка пропавшей семьи — неподготовленность. Ирина и Сергей пошли в поход, не имея необходимого снаряжения. В итоге их жестко наказала сама природа.

"Основная проблема заключалась в том, что Усольцевы пошли в ту местность в условиях непогоды, причем прогноз погоды был известен", — рассказал Тайга в беседе с "АиФ.

В тот день некоторые группы туристов отказались от похода из-за приближающейся бури. А ближе к ночи местность действительно накрыла непогода — начался снег с дождем.

Специалист уверен, что семья промокла под влажным снегом с дождем. Они наверняка пытались спрятаться или согреться, но даже трех часов достаточно, чтобы мокрый человек замерз насмерть.