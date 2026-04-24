Зарезавшую свою новорожденную дочь в Подмосковье женщину задержали
Зарезавшую своего новорожденного ребенка в Серпухове женщину задержали. Об этом сообщили в подмосковном СК 24 апреля.
В ведомстве отметили, что проведенная ДНК-экспертиза показала совпадение данных новорожденного с данными 28-летней женщины — гражданки одного из соседних государств.
Свою вину подозреваемая признала. У женщины есть также старший ребенок, добавили в СК.
