Эксперт раскрыл роковую ошибку пропавших Усольцевых в красноярской тайге

Семья Усольцевых с маленьким ребенком пропали не случайно, считает эксперт по выживанию в дикой природе Олег Тайга. Он назвал ошибку, которая убивает в лесу за три часа.

© Vse42.ru

Таинственная пропажа семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стала одной из самых громких загадок. Поиски Сергея, Ирины и их маленькой дочери Арины до сих пор продолжаются.

В разговоре с aif.ru Олег Тайга подчеркнул, что главная проблема была в том, что семья отправилась в эту местность в условиях плохой погоды. При этом прогноз, по его словам, был известен заранее.

– Насколько нам известно из новостей, были какие-то другие группы, другие путешественники, которые отказались идти в ту местность, потому что надвигалась буря. Во-первых, сильно понижалась температура ночью, во-вторых, ветер, осадки, – пояснил собеседник СМИ.

Эксперт добавил, что среди специалистов по выживанию есть так называемое "правило трех": три минуты без кислорода, три часа в агрессивной среде, три дня без воды и три недели без еды. Что это значит? Три минуты без кислорода – это о том, что мозг способен жить без его поступления всего около трех минут. Но здесь важнее другое – три часа в агрессивной среде. По статистике люди чаще всего погибают от гипотермии, то есть от переохлаждения и обморожения, при температуре от нуля до плюс семи градусов, объяснил Олег Тайга.

По его словам, именно в таком температурном диапазоне и кроется особая опасность: людям кажется, что на улице не так уж холодно, поэтому в поход они могут не взять что-то важное, недостаточно подготовиться или просто неверно оценить риски. А потом, как в этом случае, приходит буря: мокрый снег, дождь, температура падает. Одежда очень быстро намокает, и даже хорошая мембрана не способна долго держать дождь.

– А в этой истории непонятно, какое у них снаряжение было. Поэтому все-таки я считаю, причина их пропажи заключается в том, что они как раз-таки промокли, как раз-таки начали делать какое-то укрытие. <…> Но на самом деле трех часов достаточно, чтобы человек мокрый замерз насмерть, – сообщил Тайга.

Как напоминает sibnovosti.ru, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы загадочно исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе Красноярского края.