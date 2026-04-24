Фигурант дела Тимура Иванова частично признал вину

Второй фигурант уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова бизнесмен Александр Фомин частично признал свою вину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Александр Григорьевич Фомин заявил сегодня в суде об изменении своей первоначальной позиции и настаивает на частичном признании вины», — сказал собеседник агентства.

Заседание в Симоновском суде Москвы, где будет рассмотрено второе дело Иванова, пройдет в закрытом режиме.

До этого стало известно, что бывший заместитель министра обороны после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяют получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он готов предоставить сведения о противоправной деятельности ряда должностных лиц, а также об их имуществе, которое может быть обращено в доход государства.