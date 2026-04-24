Полковника МВД России признали мошенником и отпустили

Суд в Москве приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля, который ранее был несколько раз оправдан по уголовному делу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В рамках пятого процесса его признали виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Суд освободил его от наказания, так как назначенный срок Яхутля отбыл, пока находился под следствием и судом.

Дело в отношении полковника возбудили в августе 2018 года. Изначально ему вменили получение взятки, но позже смягчили обвинение на мошенничество. По версии следствия, в 2015 году Яхутля запросил 1,5 миллиона долларов у бизнесмена, который попросил прекратить уголовное дело в отношении его знакомого. Этим знакомым оказался бывший зампредседателя правления Мособлбанка Дмитрий Васильев, которого объявили в международный розыск за хищения 70 миллиардов рублей.

Высокопоставленного полицейского задержали 27 августа 2018 года. Сам он свою вину отрицал. Процессы над ним прошли в 2020 и 2021 году, в рамках которых суд его полностью оправдал. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и оспорила его.

Ранее защита обжаловала приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину.