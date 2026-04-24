Осужденный за откаты экс-замглавы Курской области обжаловал приговор

Бывший замглавы Курской области Алексей Дедов, получивший 17 лет колонии строгого режима по делу о взятках, обжаловал вынесенный ему приговор.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)... Заявитель: Осужденный. Регистрация жалобы (представления) в суде 23.04.2026», — цитирует агентство выписку из этих материалов.

Приговор Дедову вынесли 7 апреля. Его признали виновным в получении двух особо крупных взяток. Экс-чиновник признал вину в полном объеме. Также суд оштрафовал его на 450 млн рублей и постановил обратить незаконно полученный доход в размере почти 21 млн рублей в пользу государства.

Согласно приговору, в течение 12 лет после освобождения Дедову будет запрещено занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Обвинение просило приговорить его к почти 20 годам колонии.

Из материалов дела следовало, что Дедов через посредника Дмитрия Шубова получал от гендиректора фирм-подрядчиков Виктора Головченко откаты за госконтракты на ремонт школ и строительство укреплений в приграничных районах Курской области. Общая сумма этих взяток составила почти 13 млн рублей.

На суде Дедов заявил, что все полученные откаты передавал своему непосредственному руководителю — губернатору (теперь уже бывшему) Курской области Алексею Смирнову.