Студент вынес из дома сейф с 55 млн и отдал его мошенникам

В Петербурге студент заблокировал родителей, затем вынес из дома сейф с 55 миллионами рублей и отдал его мошенникам, сообщает телеграм-канал 112.

Сын предпринимателей попался на многоходовую схему. Ему, по данным канала, звонили «медсестра», «сотрудник связи» и «следователь». Загнанный в ситуацию, молодой человек начал выполнять все указания. Сначала его, согласно накатанной схеме, мошенники убедили продиктовать код из СМС, затем напугали «взломом Госуслуг» и уголовной ответственностью. Далее к афере подключились «силовики» и «Росфинмониторинг». Студента, как уточняется, держали «под контролем почти сутки». Он даже «заблокировал родителей».

На следующий день в прямом эфире он показывал квартиру. Мошенники заметили сейф и потребовали открыть его. А когда не получилось - приказали «отправить на проверку».

«Парень обмотал сейф одеялом» и передал его быстро приехавшему курьеру. Согласно публикации, «внутри были деньги и ювелирка» - примерно на 55 млн рублей.

После этого его продолжали водить по городу. Лишь спустя некоторое время студент понял, что происходит, и «скинул родителям геолокацию». Указано, что семья нашла его в кафе - к тому моменту сейф «уже уехал» с мошенниками.