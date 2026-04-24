Москвичку освободили из рабства в Мьянме, куда она поехала работать переводчиком

Специалистам удалось вытащить из плена в Мьянме 30-летнюю россиянку. Об этом сообщает Baza.

© Газета.Ru

По данным Telegram-канала, женщина по имени Яна работала дизайнером и хотела открыть собственную студию. Чтобы заработать на мечту, она согласилась на предложение работы в соцсетях. Мошенники рассказали москвичке, что она будет работать переводчиком, за месяц ей якобы будут платить $10 тысяч.

После прилета в Мьянму у туристки отобрали документы и заставили работать в одном из скам-центров.

Семья Яны какое-то время не вмешивалась в ситуацию, но, когда они поняли, что родственница долго не выходит на связь, забили тревогу. Благодаря правозащитникам, представителям РФ в Таиланде и военным пострадавшую удалось вызволить.

После этого ее отвезли в центр временного содержания иностранцем. На данный момент для Яны готовят документы, чтобы она могла вернуться домой.