Погибшая после нападения собаки девушка помогала бойцам СВО

В Омске произошло жестокое убийство 35-летней Валерии Беловой, известной в городе как Лера Зима. Девушка была волонтёром: она помогала бойцам специальной военной операции, а также бездомным животным - лечила их, пристраивала и содержала пятерых собак, двое из которых были больны. По данным SHOT, нападение совершили двое местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия случилась ещё 25 марта. Злоумышленники жестоко избили девушку, после чего натравили на неё и её питомцев своего стаффордширского терьера. Собаки Леры, гулявшие вместе с ней, также пострадали от зубов агрессивного пса. Во время расправы нападавшие выкрикивали лозунги в поддержку Украины. Они знали, что их жертва помогает российским военнослужащим.

После нападения медики диагностировали у Валерии сильное сотрясение мозга, множественные ушибы головы и рваные раны, нанесённые собакой. Однако девушка отказалась от госпитализации. Дома её ждали пятеро питомцев, которые тоже нуждались в лечении после атаки стаффорда. Некому было присмотреть за животными, и волонтёрша решила лечиться амбулаторно.

Со временем состояние Валерии резко ухудшилось. Она стала терять сознание по нескольку раз в день. Тогда она все же решила лечь в больницу и начала в спешном порядке пристраивать своих собак на передержку. Когда для последнего питомца нашлись надежные руки, Лера записалась на прием к врачу на 23 апреля. Однако утром в четверг она проснулась, собралась к доктору… и умерла, не успев переступить порог дома.

По данным местных жителей, один из нападавших - 23-летний молодой человек — давно известен своими садистскими наклонностями. Он регулярно натравливает своего агрессивного стаффордширского терьера на других собак, как бездомных, так и хозяйских, во время выгула. Несмотря на то, что личности убийц установлены полицией, они до сих пор не задержаны.

Следственные органы продолжают розыск.