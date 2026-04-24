Что известно о нападении на врачей в Махачкале: состояние пострадавших и мотив

Вечером 23 апреля мужчина устроил поножовщину в Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале — пострадали врачи. Рассказываем, что известно об их состоянии и мотивах нападавшего.

Состояние пострадавших

Главврач клиники ЦЛД Айшат Караева рассказала, что после инцидента госпитализация потребовалась хирургу и ортопеду-травматологу.

«Умалат — очень хороший доктор, который <…> никогда в жизни не мог бы оскорбить чью-то мать. Джамиль — тоже прекрасный хирург. Умалат в отделении медицинской терапии, в реанимации находится. В целом операция прошла хорошо, но, так как у него была большая потеря крови, тяжелое состояние», — заявил она.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской больницы, состояние хирурга оценивается как стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни специалиста нет. Жизнь второго пострадавшего, травматолога, также вне опасности. Он проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Возможные мотивы

Как сообщает «Коммерсант», задержанный на допросе заявил, что напал на врачей целенаправленно. По его словам, у него был конфликт с хирургом, который якобы оскорбил его мать.

«Я сначала хотел поговорить, но как получилось, так получилось... Я хотел к этому хирургу попасть именно и зашел в кабинет — он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй мне не нужен был, но он начал, бросился на меня», — заявил фигурант.

По словам мужчины, его мать приезжала в эту больницу месяц назад на обследование из-за боли в почках, однако ее якобы оскорбили. В МВД отмечали, что женщине требовалась помощь терапевта, а в хирургическом вмешательстве не было нужды. Отказ хирурга в этом случае не является «нежеланием или пренебрежением».

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Сам нападавший признался, что до нападения принял наркотики.