Упавшую в овраг с высоты 60 метров женщину нашли служебные собаки

Американка с черепно-мозговой травмой упала в глубокий овраг во время прогулки и чудом выжила. Об этом сообщает ABC7.

В минувшие выходные 49-летняя женщина ушла из дома в округе Сан-Бернардино и не вернулась. Семья обратилась за помощью в полицию, отметив, что у пропавшей имеются когнитивные нарушения от последствий тяжелой травмы.

К поискам на пересеченной местности подключили двух немецких овчарок, Кеву и Наджи. Наджи первым учуяли запах, а Кева продолжила путь по конной тропе и свернула в овраг, после чего стражи порядка услышали крики о помощи.

Оказалось, что женщина упала с высоты около 60 метров, но выжила. Пострадавшую эвакуировали на вертолете, подняв на борт при помощи специальных тросов.

Сейчас она находится в стабильном состоянии.