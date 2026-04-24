У бывшего участника команды КВН нашли крупную партию наркотиков

В городе Волжский Волгоградской области полиция задержала бывшего участника команды КВН «Халатные люди» Артема Краснобаева, у которого была обнаружена крупная партия наркотиков и оборудование для их употребления и фасовки. Об этом сообщает V1.ru.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летнего мужчину задержали на посту ДПС «Плотина ГЭС» в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. После этого в квартире задержанного был проведен обыск, где полицейские нашли один грамм синтетического наркотика и 12 граммов других запрещенных веществ. Мужчина сознался и пояснил, что наркотики хранил для себя. В 2018 году он уже был судим за аналогичные преступления: незаконный оборот наркотиков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Мужчина также привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ, за что ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. После освобождения мужчине будет избрана мера пресечения по уголовному делу.

«Халатные люди» — это команда КВН врачей из Волгограда и Волжского, где играют врачи обоих городов и студенты. Команда была создана в 2020 году и в этом же сезоне стала вице-чемпионом Волжской лиги КВН.

