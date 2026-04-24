Знакомство в сети стоило кировчанке 6 миллионов рублей

29- летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись 6,1 миллиона рублей.

Всё началось в феврале с романтической переписки на сайте знакомств. Новый знакомый быстро вошёл в доверие и предложил кировчанке «уникальный способ заработка» — торговлю криптовалютой. Увлёкшись идеей лёгкого дохода и общением, женщина согласилась.

Следуя инструкциям «возлюбленного», она оформила банковский кредит и заняла деньги у знакомых. Все средства, более 6 миллионов рублей, были переведены на криптокошельки, реквизиты которых диктовал мошенник.

Чтобы усыпить бдительность, аферист регулярно присылал отчёты о «прибыли» и уговаривал вложить ещё больше для увеличения дохода. Однако получить деньги обратно или увидеть обещанные дивиденды женщине так и не удалось.

Осознав, что её обманули, кировчанка обратилась в полицию.