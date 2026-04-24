Преподаватель МАДИ умерла во время сеанса у психолога

Жительница Москвы умерла во время приема у психолога в самом начале сеанса. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, скончалась 55-летняя старший преподаватель иностранных языков Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). В начале терапии она пожаловалась на сильную головную боль, после чего потеряла сознание.

Психолог вызвал скорую помощь, однако к моменту приезда медиков женщина уже умерла. Предварительной причиной смерти, как утверждается в публикации, стал инфаркт – у преподавателя остановилось сердце из-за сильных переживаний.