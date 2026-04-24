Симоновский суд Москвы закрыл процесс по делу Тимура Иванова

Рассмотрение дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 млрд рублей будет проходить в закрытом режиме по решению Симоновского суда Москвы.

Симоновский суд Москвы принял решение закрыть процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о взятках на сумму 1,3 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Дело рассматривается по существу после ходатайства прокурора о закрытии заседания, который отметил наличие в материалах дела данных 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени Минобороны. Прокурор заявил, что их исследование может привести к разглашению охраняемой законом тайны.

Защита категорически выступила против закрытия процесса. Адвокат Мурад Мусаев назвал причину, озвученную прокурором, надуманной и предложил рассматривать в закрытом режиме только те контракты, которые содержат секретные сведения. По словам защиты, такие документы составляют не более 3% от всех материалов дела.

Тимур Иванов поддержал позицию адвоката и отметил, что по делу есть факты, которым он хотел бы придать максимальную огласку. Несмотря на это, судья удовлетворила ходатайство прокурора о закрытии процесса и огласила соответствующее решение.

Следователи завели в отношении Тимура Иванова новое дело о взятке на сумму более 152 млн рублей.

Изначально Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого во взяточничестве чиновника в апреле 2024 года.