Яхта экс-депутата за 18 миллионов рублей пошла ко дну в Волгограде

В Волгограде утонула яхта экс-депутата КПРФ Андрея Анненко стоимостью около 18 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Telegram-канал «112».

Ранее чиновник возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству Волгоградской городской думы. По данным источника, два года назад его признали виновным в покушении на мошенничество группой лиц и оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Авторы материала отмечают, что яхта Silverton 35 Motor Yacht стоимостью 17,9 миллиона рублей ушла под воду около клуба «7 футов», который зарегистрирован на младшего брата Анненко. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать шторм и волны, достигавшие высоты в три метра. В публикации уточняется, что судно разбило о понтон и оно почти полностью затонуло. После этого яхту унесло течением и ветром в сторону Красноармейского округа.

