Сосед забил инвалида из-за парковочного места возле подъезда

Житель Дзержинска получил шесть лет колонии за жестокое избиение соседа-инвалида, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Инцидент произошёл в Дзержинске, у одного из жителей дома во дворе стояла машина, которой он не пользовался. По словам родственника пострадавшего, это постоянно раздражало соседа. Мужчина регулярно ругался и делал мелкие пакости, спускал колеса и засыпал сахар в бензобак. Пожилой владелец автомобиля даже вызывал полицию.

В один из дней пожилой мужчина чистил машину от снега, в этот момент к нему подошел сосед, между мужчинами возникла ссора, в ходе конфликта молодой человек владельца машины в грудь, сбил его с ног и принялся избивать ногами. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его медики не смогли. Суд приговорил нападавшего к шести годам лишения свободы.