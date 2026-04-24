Какое наказание может грозить напавшему на врачей в Махачкале мужчине

Наказанием для мужчины, напавшего с ножом на медиков в Махачкале, может стать лишение свободы на срок до 20 лет. С таким заявлением выступил адвокат Вадим Багатурия в беседе с News.ru.

Как уточнил специалист, самый вероятный срок тюремного заключения — 10 лет. Он объяснил это тем, что нападавший не смог до конца реализовать свои преступные намерения.

В данной ситуации рассматривается дело о покушении на убийство двух и более лиц, «потому что совершенное деяние представляло именно способ лишения жизни», подчеркнул Багатурия. В этой связи, как заявил он, «задержанному грозит вилка наказания 8–20 лет лишения свободы».

О случившемся ранее сообщили СМИ. Известно, что инцидент произошел вечером 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Пострадавшими в результате нападения числятся два человека — медицинские сотрудники. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело.