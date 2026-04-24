Оперштаб: в Туапсе нефтепродукты из реки попали в Черное море

Спасатели продолжают заниматься ликвидацией разлива нефтепродуктов, который произошел после массированной атаки украинских БПЛА и мощного пожара на морском терминале в Туапсе, сообщает Оперативный штаб Кубани.

При этом на побережье Черного моря резко испортилась погода: здесь идут сильные дожди.

"Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе - произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева заместитель главы региона Дмитрий Маслов провел заседание Оперативного штаба", - говорится в этой информации властей.

Сейчас в русле реки Туапсе, ниже по течению, идет сбор нефтепродуктов, которые частично "попали в акваторию моря, а также на береговую линию".

В работах по ликвидации ЧП принимают участие силы и средства Роснефтефлота, профессионального аварийно-спасательного формирования "ЭКОСПАС", морского терминала. От "Кубань-СПАС" в помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов.

Всего в этой операции задействовано 66 человек и 14 единиц техники, 2 плавсредства и 2 нефтесборные установки.

Подчеркивается, что на территории округа по-прежнему действует режим ЧС. Он был введен в Туапсе еще 16 апреля - после первого возгорания на морском терминале, когда нефтепродукты также попали в реку.