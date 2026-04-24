Глава СК затребовал доклад по делу о покушении на двух врачей в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на двух медицинских работников в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram‑канале Информационного центра ведомства.

Поручение главы Следкома адресовано руководителю Следственного управления СКР по Республике Дагестан Александру Супруну: он должен доложить Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах преступления.

В Следкоме подчеркнули, что расследование нападений на медработников в России обычно берется под контроль Центральным аппаратом ведомства.

Нападение было совершено накануне: посетитель нанес двум медикам множественные колото-резаные ранения. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как стабильное.

Нападавший был оперативно задержан правоохранительными органами. Следственные органы СК России по Дагестану возбудили в отношении него уголовное дело. По неподтвержденным данным, на момент совершения преступления мужчина мог находиться под воздействием наркотических веществ.