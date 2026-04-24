Бросившей младенца об пол россиянке вынесли приговор

Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу местной жительницы, осужденной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну.

Преступление было квалифицировано по пункту «б» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Ранее Советский районный суд Брянска признал женщину виновной и приговорил её к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает тг-канал Брянские суды.

Установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с размаху бросила своего двухмесячного ребёнка на пол. Младенец ударился головой и получил тяжелые травмы, включая перелом теменной кости. Эти повреждения были признаны опасными для жизни малолетнего.

На заседании фигурантка полностью признала свою вину. Свой поступок она объяснила тем, что ее сильно разозлил плач ребенка. Суд первой инстанции учел все обстоятельства, включая признание вины и раскаяние. Тем не менее служители Фемиды посчитали, что исправление осужденной возможно только в условиях реального лишения свободы.

В апелляционной жалобе женщина просила смягчить наказание, считая назначенный срок чрезмерно суровым. Однако судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда оставила приговор без изменения. Судьи указали, что районный суд правильно оценил характер и степень общественной опасности преступления, а также личность виновной.

Таким образом, апелляционная жалоба осужденной была отклонена. Приговор вступил в законную силу. Ребёнок выжил, но ему потребовалась длительная медицинская помощь.