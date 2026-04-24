Пожарные во время эвакуации жильцов случайно нашли труп в соседней квартире

Неожиданный поворот приняла история с ночным пожаром на севере Москвы, где погибла 79-летняя пенсионерка. В ходе эвакуации жильцов в соседней квартире был обнаружен труп давно умершей женщины.

Как уже сообщал «МК», инцидент произошел в ночь на пятницу в жилом доме на улице Башиловская. Жильцы квартир на 11-м этаже почувствовали запах гари и сообщили в экстренные службы о пожаре. При вскрытии горевшей квартиры было обнаружено тело пожилой пенсионерки. По словам жильцов, женщина имела заболевание психического характера. Возможно, она уснула с сигаретой в кровати.

Организовав эвакуацию, пожарные вскрыли дверь соседней квартиры. Женщина не отвечала на звонки, и огнеборцы боялись, что она задохнется от дыма. Проникнув внутрь, они увидели... труп 72-летней пенсионерки! Однако причиной смерти оказался не пожар, а, предположительно, остановка сердца, причем произошло это довольно давно — ориентировочно около трех недель назад. Женщина жила одиноко, и ее судьбой никто не интересовался. Все это время без еды и воды смогла просуществовать кошка пенсионерки. Спасенное животное забрали соседи. Теперь они намерены устроить ее судьбу.