Западное судно, шедшее в Одессу, вспыхнуло прямо в море

Российские БПЛА продолжают свою не слишком афишируемую в украинских СМИ, но плодотворную работу по военным и инфраструктурным объектам Незалежной. Минувшей ночью целями стали одесские порты и заводы в Николаеве, а также предприятия Кривого Рога.

В Одессе было громко с 12 ночи до половины пятого утра. Летело по портовым сооружениям, нефтяным терминалам, складам с завезенной из Европы военной техникой и комплектующими к ней. Всего за ночь было зафиксировано шесть волн ударов. По данным канала политика Олега Царева, один из ударов БПЛА пришелся по балкеру под флагом Сент-Киттс и Невис, который шел к одному из одесских портов. Судно загорелось.

Николаевская область тоже не спала. По данным канала военного обозревателя Сергея Лебедева, серия прилетов были зафиксированы с 2-х ночи до половины седьмого утра. Били опять же по портовой инфраструктуре, складам с ГСМ и логистическим узлам. Цель та же — помешать доставке западной помощи.

Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

В Днепропетровской области традиционно под прицелом оказались военные предприятия в Кривом Роге. В половину четвертого утра там гремели взрывы. Сообщается, что целью стала территория бывшего завода «Криворожсталь», цеха которого сейчас работают на ВСУ. А конкретнее, российские БПЛА сосредоточились на ударах по сборочным цехам беспилотников и ангарам с бронемашинами.

В Запорожье же минувшей ночью ударами БПЛА был уничтожен состав с военной техникой, стоявший на железнодорожных путях.