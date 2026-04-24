Полковник МЧС и его жена погибли при атаке беспилотника в Херсонской области

Сотрудник херсонского главка МЧС России полковник внутренней службы Иван Бузин и его супруга погибли в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Мужчина многие годы служил в МЧС России и занимался защитой населения и территорий от ЧС. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, а также пользовался уважением в коллективе, который теперь приносит его семье и близким соболезнования.

"В ведомстве принято решение оказать всестороннюю поддержку семье погибшего - в том числе материальную и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

Где именно в Херсонской области погибли Бузин и его жена, не уточняется.