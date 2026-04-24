Россиянка из-за мигранта лишилась квартиры

У жительницы Перми, как сообщает телеграм-канал прокуратуры региона, конфисковали квартиру в пользу государства из-за незаконно прописанного в ней иностранца. Основанием послужило использование данного жилья при совершении преступления.

© Московский Комсомолец

В 2025 году пермячка «фиктивно поставила на миграционный учет» иностранца по месту пребывания в жилом помещении. Указано, что жилье принадлежало ей на праве собственности. По ходатайству прокурора 1-комнатная квартира осужденной конфискована в доход государства, поскольку жилье использовали «при совершении преступления».

Суд также назначил жительнице Перми наказание в виде денежного штрафа. Приговор еще не вступил в законную силу.