Сына богатейшего пермского депутата заподозрили в работе на мошенников

В Перми задержали 20-летнего сына депутата городской думы Владимира Плотникова — его подозревают в работе на мошенников. Об этом пишет Ura.ru.

Журналисты пишут, что Петр Плотников якобы работал курьером у мошенников: он приезжал к пожилым людям, забирал наличные, часть оставлял себе, остальное отдавал кураторам. По данным источников Ura.ru, речь может идти о нескольких миллионах рублей.

В начале февраля его поймали во время очередного выезда, сейчас он якобы находится под домашним арестом. Предварительно, в суде молодой человек признал вину, а часть ущерба пострадавшим компенсировала его семья.

Владимир Плотников на звонки журналистов не отвечает. Официального подтверждения информации не поступало.

Плотников считается одним из самых состоятельных депутатов в регионе. Как пишет Ura.ru, депутат владеет 25% в компании «Камский кабель», а выручка предприятия за 2025 год составила около 581 млн рублей. Кроме того, Плотников является почетным гражданином Перми.

По данным портала Nankanune.ru, в 2022 году Плотников задекларировал годовой доход в 221 млн рублей, а его супруга — 2,2 млн рублей. Журналисты отмечают, что законодатель владеет восемью земельными участками общей площадью 19,6 тыс. кв. м, двумя жилыми домами и половиной квартиры в Испании.