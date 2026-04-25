Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели россиянки-волонтера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обстоятельств смерти 35-летней жительницы Омска, известной в городе своей волонтёрской и зоозащитной деятельностью. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Речь идет о трагической истории, в которой женщина сначала подверглась нападению бойцовской собаки, а спустя месяц была найдена мертвой.

Как ранее сообщали омские следователи, первоначально по факту инцидента, произошедшего 25 марта, была начата проверка. В тот день во дворе дома на Амурской улице женщина повздорила с двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, по поводу правил выгула животных. Словесный конфликт быстро перешел в физическую агрессию: один из мужчин несколько раз ударил Белову, а затем спустил на нее своего стаффордширского терьера. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

24 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что тело женщины обнаружено у нее дома. По предварительным данным, признаки насильственной смерти на теле отсутствовали. Друзья погибшей шокированы случившимся: они утверждают, что в последние дни перед смертью женщина неоднократно жаловалась на резкое ухудшение самочувствия, слабость и потери сознания, что могло быть связано с последствиями перенесенной травмы или стресса. Именно это обстоятельство и заставило следствие усомниться в том, что трагический финал никак не связан с нападением.

В Следственном комитете России заявили, что личности предполагаемых участников конфликта уже установлены. На данный момент они не задержаны и к ответственности не привлечены. Сейчас следственные органы СК России по Омской области проводят доследственную проверку по факту произошедшего и решают вопрос о передаче в свое производство уголовного дела, которое ранее было возбуждено полицией по факту причинения легкого вреда здоровью. В то же время рассматривается вопрос о возбуждении нового уголовного дела — уже по факту смерти женщины.