Появились подробности о погребенных под снегом в Бурятии альпинистах

Трое из семи альпинистов получили травмы при сходе лавины в горах на западе Бурятии, еще четверо оказались погребены под снегом. Появившиеся подробности сообщает следственное управление СК России по Бурятии.

Известно, что группа не была зарегистрирована. Они поднимались к пику Конституции, но по пути попали под сход снега. Трое из них оказались в стороне и отделались лишь травмами.

Уточняется, что рядом с этим местом следователи СК проводят следственные действия по уголовному делу о смерти красноярских туристов во время спуска с пика Мунку-Сардык. Они намерены установить полную картину произошедшего.

Ранее три человека не выжили во время восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, у группы оборвалась связка. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.