Россиянин убил соседа за парковочное место у подъезда

В Дзержинске произошла трагедия на почве конфликта из-за парковочного места. Инвалид пенсионного возраста держал во дворе машину, которой не пользовался. Это вызвало сильное раздражение его соседа. Мужчина регулярно устраивал ссоры и совершал мелкие диверсии: спускал колёса, засыпал сахар в бензобак и постоянно угрожал хозяину авто словесно. Пожилой человек даже обращался в полицию, но это не остановило агрессора.

Роковой день наступил, когда пенсионер вышел из подъезда, чтобы очистить автомобиль от снега. В этот момент к нему подошел агрессивный сосед. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка, затем сосед нанёс удар в грудь, сбил оппонента с ног и принялся избивать ногами. Очевидцы пытались вмешаться, но не смогли поднять пострадавшего с земли.

Прибывшая скорая помощь доставила пенсионера в больницу. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьёзными. Пожилой мужчина скончался из-за закупорки сосудов, вызванной побоями. Медики констатировали, что смерть наступила в результате закрытой тупой травмы груди и последовавших осложнений.

Следствие собрало доказательства: показания свидетелей, записи камер наблюдения, заключения судебно-медицинских экспертов. Хулиган признал факт конфликта, но утверждал, что не хотел убивать. Тем не менее, суд счёл его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ, переквалифицированной).

Приговором суда жителю Дзержинска назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда.