Четверых альпинистов накрыло лавиной на горе Мунку-Сардык в Республике Бурятия, их состояние пока неизвестно. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов материала, лавина сошла на перевале 26-го Партийного Съезда, который входит в систему Мунку-Сардык в Бурятии. По словам очевидцев, под снегом оказались минимум четыре человека. Спасатели направились на место инцидента, говорится в публикации.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации материала не поступало.

Ранее три человека скончались от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе Республики Бурятия. По информации Baza, погибшими на маршруте оказались опытные альпинисты: спасатели обнаружили тела 41-летней Ольги Х., 43-летней Татьяны Ш. и 43-летнего Евгения К.