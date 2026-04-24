Названная «образцом для подражания» школьный тренер изнасиловала ученика

В американском штате Алабама арестовали школьного тренера баскетбольной команды, которая совратила и изнасиловала ученика в извращенной форме. Об этом пишет New York Post.

35-летней Пейдж Адамс предъявили более 30 обвинений, связанных с сексуальным насилием учителя над учеником. Спортсменка тренировала женскую команду школы Cold Springs High School в городе Беремен и в первом же сезоне привела ее к победе в чемпионате штата. Тогда же Адамс назвали «отличным образцом для подражания для молодежи округа Калмен».

Расследование против женщины началось в марте. Ее обвинили в изнасиловании школьника и предоставлении ему непристойных материалов. Адамс сразу же уволилась. После ареста она внесла за себя залог и вышла на свободу. Муж Адамс тренировал мужскую баскетбольную команду в Cold Springs High School. Он подал на развод и добивается полной опеки над их сыном.

Окружной прокурор округа Калмен заявил, что Адамс грозит до 31 года тюрьмы.

«Этот обвинительный акт большого жюри из 32 пунктов красноречивее любых слов», — прокомментировал он преступления женщины.

Ранее сообщалось, что в США сотруднице школы из Северной Каролины дали 40 лет тюрьмы за изнасилование подростка. Женщина занимала должности тренера волейбольной команды и школьного консультанта в округе Мак-Дауэлл.