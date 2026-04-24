В Хабаровске 59-летнюю женщину будут судить за подготовку теракта

Жительницу Хабаровска обвинили в подготовке теракта, к участию в котором она склонила двух человек. Об этом сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как установило следствие, обвиняемая, член экстремистского сообщества, готовила теракт на стратегическом объекте города. Она освоила изготовление самодельных зажигательных устройств и взрывчатки в бытовых условиях, а также вовлекла в преступление двух местных жителей. 59-летней женщине не удалось довести задуманное до конца, так как ее задержали сотрудники краевого УФСБ.

В отношении хабаровчанки возбудили дело по шести статьям УК РФ, включая покушение на совершение теракта, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности экстремистской организации, участие в деятельности террористической организации, склонение лиц к совершению террористического акта.

Обвиняемая признала вину частично. В ближайшее время она предстанет перед судом.