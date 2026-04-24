Появились кадры задержания готовивших теракт против руководства Роскомнадзора

Появились кадры задержания участников группы, готовивших покушения на руководителей Роскомнадзора. Их обнародовали в РИА Новости.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, гранаты, ножи, средства связи и банковские карты. Также были обнаружены флаги и символика экстремистских организаций, а в телефонах — изображения запрещенной атрибутики.

По данным ФСБ, задержанные во время допросов заявили, что состояли в закрытых чатах, где обсуждали подготовку покушений. Уточняется, что одной из целей мог стать заместитель главы Роскомнадзора, передает Telegram-канал агентства.

Утром 24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора в Москве. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства.