ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ 18 апреля предотвратили резонансный теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержано семь подозреваемых, их главарь ликвидирован.

По данным ФСБ, группа молодых террористов, завербованных через Telegram спецслужбами Украины, планировала подорвать автомобиль одного из руководителей РКН.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, которые участвовали в подготовке теракта. Главарь террористической группы - житель Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков у террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований. Кроме того в их телефонах были обнаружена инструкция по вступлению в одну из украинских террористических организаций, запрещенных в РФ.

Как отметили в ЦОС, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.