Возле Аляски произошло сильное землетрясение

В акватории Тихого океана у Алеутских островов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали в 11:06 по московскому времени в субботу. Эпицентр находился в 168 километрах к юго-западу от посёлка Фолс-Пасс на востоке острова Унимак.

Интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается как «очень сильное». Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,4.

По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информация о разрушениях и угрозах цунами пока не поступала.