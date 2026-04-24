Суд вынес приговор поселившей террористов «Крокуса» управляющей хостела

Суд в Москве приговорил к трем годам управляющую хостелом, в котором проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По информации агентства, женщина владела небольшим апарт-отелем, расположенным на первом этаже пятиэтажного дома в Москве. В этом хостеле какое-то время проживали Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которые позже вместе с двумя сообщниками совершили теракт в концертном зале.

Управляющую обвинили в организации незаконного временного пребывания иностранцев в России. Согласно материалам дела, она была обязана уведомить госорганы, контролирующие соблюдение миграционного законодательства, о прибытии Мирзоева и Файзова, у которых отсутствовало разрешение на временное проживание.

В материалах дела приводятся слова женщины о том, что Мирзоев и Файзов ежедневно приходили в апарт-отель, оплачивали проживание наличными или переводом на карту, ночевали, затем забирали все вещи и уходили, а позже возвращались и заселялись заново. По ее словам, правоохратели приехали к ней домой сразу после теракта и забрали её для разбирательства.

Управляющая признала вину и в суде заявила о раскаянии. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с запретом на два года заниматься гостиничным бизнесом. До приговора она находилась под подпиской о невыезде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

