Еще в одном регионе произошло нападение на врача в больнице

Еще в одном регионе вечером 23 апреля произошло нападение на врача в больнице. Как сообщили в крымском управлении Росгвардии, женщина напала заведующего одной из больниц Симферополя, передает РИА Новости.

Отмечается, что пациентка обратилась в медучреждение за помощью и начала вести себя агрессивно. Заведующий сделал замечание за дебош, после чего женщина набросилась на него с кулаками и сильно толкнула.

Медик получил травмы лица и носа. Нападавшую задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.

Вечером 23 апреля неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале. Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. В результате пострадали хирург и двое ортопедов. В больнице уточнили, что родственников нападавшего в медучреждении не было.