Полиция выяснила личность напавшего с ножом на врачей в Махачкале

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который напал с ножом на двух врачей в местной больнице. Как сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева, задержанным оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района. Об этом пишет ТАСС.

По информации Гариевой, мужчина направлен на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить возможные мотивы его поступка.

"Будут ли у данного поступка мотивы или нет, станет известно после проведения экспертизы на предмет наличия запрещенных веществ или алкоголя", — отметила она.

В дагестанской больнице прокомментировали нападение на врачей

Пресс-секретарь также опровергла слухи в соцсетях о том, что нападение могло быть связано с несвоевременным лечением его матери или дочери, добавив, что родственников задержанного в больнице не было.

Инцидент произошел вечером в четверг, когда мужчина напал на дежуривших травматолога и хирурга. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, а второй — в реанимации. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство медицинских работников. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.