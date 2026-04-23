В дагестанской больнице прокомментировали нападение на врачей

Напавший на врачей с ножом мужчина вел себя неадекватно, об этом сообщили в администрации Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского в Махачкале, передает ТАСС.

Там также сообщили, что близких нападавшего в больнице не было. По информации Telegram-канала Shot, мужчина мог наброситься на докторов из-за того, что его дочери (по другой информации матери) не оказали экстренную помощь и требовали документы.

«Родственники мужчины, напавшего на врачей в больнице, не находились на лечении в больнице. Его поведение было неадекватным», — прокомментировали в медучреждении.

Вечером 23 апреля неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале. Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. В результате пострадали хирург и двое ортопедов.