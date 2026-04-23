В центральной больнице российского города произошло нападение на врачей

Местный житель напал с ножом на врачей в Махачкалинской Центральной больнице. Пострадали два человека, пишет «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в четверг, 23 апреля. Разъяренный мужчина ворвался в здание клиники и напал на медиков.

Пострадали двое сотрудников клиники. Один из пострадавших — врач-хирург — находится в реанимации, ему порезали горло и лицо. Состояние врача-травматолога стабильное, коллеги оказывают помощь, сообщили в Минздраве региона.

Журналисты заметили, что действия неадеквата были вызваны тем, что ранее ему сообщили о смерти близкой родственницы в клинике.

Горожанка предположительно с тяжелым заболеванием попала в общую реанимацию клиники. Врачи сделали все возможное для ее спасения, но их усилия не привели к результату — она скончалась.

Нападавший на врачей в Махачкале задержан охранниками больницы.

В СУ СК России по Республике Дагестан заявили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.