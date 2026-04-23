Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище по совету "целительницы"

В Красноярске выдающая себя за целительницу мошенница заставила свою клиентку на кладбище закопать 265 тыс. рублей якобы с целью снятия порчи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД РФ по Красноярскому краю.

Потерпевшая, как отмечается, привозила средства в книге, которую подозреваемая «очищала».

Россиянка заплатила 20 тыс. рублей за каждый обряд. Однако потом подозреваемая заявила, что порча якобы перешла на дочь 25-летней пострадавшей и начала брать деньги за ее «лечение».

Против целительницы возбуждено уголовное дело, она задержана.

Против целительницы возбуждено уголовное дело, она задержана.