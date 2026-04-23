Суд приговорил экс-министра обороны Грузии к огромному сроку

Тбилисский горсуд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщает телекомпания "Рустави 2". Экс-глава военного ведомства обвинялся в превышении служебных полномочий и в коррупции.

Бурчуладзе задержали 11 сентября 2025 года. Генпрокуратура Грузии предъявила ему обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственный (политический пост). Кроме того, его обвиняли по факту легализации незаконного дохода. Бурчуладзе по грузинскому законодательству грозило до 12 лет лишения свободы.

Он занимал пост министра обороны Грузии с 22 февраля 2021 по 8 февраля 2024 года.