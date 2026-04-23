Появилась информация о пострадавшей россиянке в железнодорожном ЧП в Дании

При столкновении поездов в Дании пострадала россиянка, сообщает российское посольство в Дании 23 апреля.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что в результате столкновения поездов к северу от Копенгагена пострадали 18 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказалась гражданка России, ее доставили в центральную больницу Копенгагена.

В сообщении уточняется, что после оказания необходимой помощи россиянку выписали из больницы.

Напомним, что около населенного пункта Кагеруп столкнулись два поезда, на данный момент идет осмотр места происшествия. Причины столкновения еще не известны.