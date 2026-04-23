В убийстве бывшей «Мисс Вселенной» заподозрили свекровь

В Мексике расследуется громкое убийство 27-летней королевы красоты, бывшей обладательницы титула «Мисс Подростковая Вселенная» Каролины Флорес Гомес. Трагедия произошла 15 апреля в собственной квартире девушки: она была убита выстрелом в голову.

По данным местных правоохранительных органов и многочисленных публикаций в мексиканских СМИ, в том числе Univision, главными подозреваемыми в этом резонансном преступлении являются люди, которые были ближе всех к потерпевшей, — её муж и свекровь.

Как уточняется в полицейских сводках, на момент совершения убийства в квартире находились двое предполагаемых злоумышленников: супруг Каролины и его мать Эрика Мария. Мотивы, побудившие их пойти на жестокую расправу, пока остаются предметом следствия и не разглашаются в интересах расследования.

Известно, что Каролина Флорес Гомес добилась своей короны в 2017 году, представляя штат Чиуауа. Ее победа на конкурсе красоты принесла ей известность в регионе.

В настоящее время следователи работают над сбором улик, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить точную хронологию событий и установить, кто именно произвел роковой выстрел. Расследование продолжается.

