Москвич обнаружил у себя в туалете змею

Москвич столкнулся со змеей в туалете собственной квартиры. О случившемся пишет Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на юге столицы. Встречу с пресмыкающимся мужчина заснял на камеру — на кадрах видно, как по кафелю вдоль стены ползет рептилия ярко-красного цвета. Как оказалось, в уборную к москвичу проникла королевская змея — она сбежала из террариума одной из жительниц дома и с момента побега успела побывать уже в нескольких квартирах. Собственники были предупреждены о необычном визитере — хозяйка призвала не пугаться рептилии, поскольку змея не ядовита и относится к семейству ужеобразных. Беглянку поймали и отдали владелице.

Ранее 25-сантиметровую змею обнаружили в одной из квартир района Кунцево на западе Москвы. Рептилию жильцы смогли поймать самостоятельно с помощью подручных средств.

Тяжелее пришлось жительнице Кубани — женщина едва не сошла с ума, не в силах обнаружить источник шороха в своем доме. Как оказалось, это была гадюка. Год назад она упала на мойку с потолка прямо на глазах краснодарки, но быстро скрылась. Прячась в укромных местах, рептилия целый год провела в доме, издавая подозрительный шорох.