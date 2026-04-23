В Омске школьница отдала аферистам собранные на выпускной деньги

Девушка из Омска стала жертвой мошенников, отдав им деньги, которые ее класс собирал на выпускной. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как 50-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она сказала, что из дома пропали 380 тысяч рублей. Женщина пыталась связаться с дочерью, и та заявила, что взяла деньги, но о своих целях расскажет позже.

После этого подросток перестал выходить на связь. Позже ее нашли в местном торговом центре.

Как рассказала сама пострадавшая, ей позвонил лжеработник школы и попросил продиктовать код из сообщения. Позже аферисты убедили ее в том, что неизвестные получили доступ к счетам ее родителей, взяли несколько кредитов на них и отправляют деньги в запрещенные организации. Из-за этого взрослым якобы грозит уголовное дело.

«Ребенка запугивал «следователь», который выходил на видеосвязь в форме и даже предъявлял служебное удостоверение», – сообщается в публикации.

Чтобы избежать уголовного преследования, школьница поехала в торговый центр, где перевела часть «выпускных» денег. В том ТЦ, где ее нашли, она сделала то же самое. Всего она отдала 170 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее курьер мошенников пр