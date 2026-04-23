Двух российских подполковников лишили званий и наград за поборы с участников СВО

За поборы с участников СВО на Украине осудили двух бывших заместителей командира воинской части в Курской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы по региону 23 апреля.

Выяснилось, что подполковники собирали деньги с военных не раз. За успешное выполнение боевых задач в зоне СВО военные получали премии, которые обвиняемые тратили на себя.

Всего с подчиненных бывшие подполковники собрали более 7 млн рублей.

Сообщается, что одного из обвиняемых суд признал виновным по пяти эпизодам и дал ему пять лет колонии. Второй офицер получил шесть лет, он признан виновным по 12 эпизодам.

Оба осужденных судом лишены званий и государственных наград. Также им запрещено работать на госслужбе три года.

В законную силу приговоры пока не вступили.

Ранее сообщалось, что бывший глава Курской области Алексей Смирнов после приговора направлен в исправительное учреждение, где, по предварительным данным, будет задействован на хлебопекарном производстве.