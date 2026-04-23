Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

В Кемерове задержали напавшего на отчима с шилом мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть отдела полиции обратился 63-летний мужчина и сообщил, что пасынок нанес ему телесные повреждения. По указанному адресу приехала следственно-оперативная группа и скорая помощь. Пострадавший был госпитализирован.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего подозреваемого. Как установили полицейские, во время застолья произошел конфликт из-за того, что пострадавший решил продать квартиру и не сообщил об этом пасынку. После словесной перепалки злоумышленник шилом нанес мужчине удары в различные части тела.

В больнице у пострадавшего также диагностировали множественные осложненные переломы ребер, ушибы и другие травмы. Они расценены как тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление.