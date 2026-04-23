Бывший депутат Ярославской облдумы объявлен в розыск

Бывший депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД, сообщает «Коммерсантъ».

По какой именно статье разыскивают депутата, не уточняется. В 2015 году Цепенда получил мандат Бориса Немцова. Он возглавлял ярославское отделение партии «Парнас» (ликвидирована Верховным судом РФ в 2023 году) и работал в VI созыве регионального парламента.

В прошлом году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК РФ («Участие в деятельности нежелательной организации, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»). По версии следствия, находясь в одной из стран НАТО, он участвовал в работе иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал его на 5 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности нежелательной организации». Цепенда разместил на своей странице в соцсети гиперссылку на материалы организации «Объединение «Комитет-2024»» из Польши. Эта организация включена в перечень нежелательных. Ссылки и ресурсы находились в свободном доступе для неограниченного круга лиц. На судебное заседание Цепенда не явился.

По данным источника «Ъ-Ярославль», сейчас экс-депутат проживает за пределами России. В 2021 году он баллотировался в Госдуму от партии «Яблоко», а также работал директором ярославской птицефабрики «Север» и владел несколькими коммерческими организациями, которые в настоящее время ликвидированы. Мера пресечения ему пока не избиралась, следственные мероприятия продолжаются.