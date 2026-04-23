В Саранске мужчина хотел избавиться от храпа, но стал инвалидом
Житель Саранска стал инвалидом после операции на носу в частной клинике «КИМ». Об этом пишет Mash.
По данным Telegram-канала, 42-летний Сергей хотел избавиться от храпа. В клинике ему провели септопластику и операцию на мягком небе. После наркоза мужчина пришел в себя и общался с врачами, но через 20 минут резко посинел и потерял сознание, начались судороги.
Медики подключили Сергея к ИВЛ, но скорую помощь вызвали лишь через два часа. Это промедление, по мнению родных, стало критическим, так как мозг пострадал от гипоксии. Сейчас мужчина находится в вегетативном состоянии — дышит через трахеостому и получает пищу через гастростому.
Главврач «КИМ» сначала отказался разговаривать с журналистами, но затем подтвердил, что за 10 лет в клинике было три летальных исхода.
Один из потерпевших — шестилетний ребенок, которому стало плохо после удаления аденоидов. Еще двое пациентов, 37-летний и 23-летний мужчины, не выжили после исправления носа и удаления родинки соответсвенно.
СУ СКР по Мордовии проводит доследственную проверку по факту последнего инцидента.