В Саранске мужчина хотел избавиться от храпа, но стал инвалидом

Житель Саранска стал инвалидом после операции на носу в частной клинике «КИМ». Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, 42-летний Сергей хотел избавиться от храпа. В клинике ему провели септопластику и операцию на мягком небе. После наркоза мужчина пришел в себя и общался с врачами, но через 20 минут резко посинел и потерял сознание, начались судороги.

Медики подключили Сергея к ИВЛ, но скорую помощь вызвали лишь через два часа. Это промедление, по мнению родных, стало критическим, так как мозг пострадал от гипоксии. Сейчас мужчина находится в вегетативном состоянии — дышит через трахеостому и получает пищу через гастростому.

Главврач «КИМ» сначала отказался разговаривать с журналистами, но затем подтвердил, что за 10 лет в клинике было три летальных исхода.

Один из потерпевших — шестилетний ребенок, которому стало плохо после удаления аденоидов. Еще двое пациентов, 37-летний и 23-летний мужчины, не выжили после исправления носа и удаления родинки соответсвенно.

СУ СКР по Мордовии проводит доследственную проверку по факту последнего инцидента.